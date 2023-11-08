16:06 (мск), источник: Piter.tv
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Тор-М2»
Артиллеристы обеспечивают противовоздушную оборону на Купянском направлении.
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Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК «Тор-М2» в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы обеспечивают противовоздушную оборону на Купянском направлении. Отмечается, что ЗРК могут поражать все типы целей в своем диапазоне высот и дальности. Одной из последних целей расчета стал беспилотник противника.