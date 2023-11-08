08:25 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии водители дважды переехали пешехода, который спешил на работу
В Стерлитамаке сегодня утром произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГИБДД Башкирии.
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33-летний водитель «Лада Гранта», следуя по улице Коммунистической, допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От удара пешехода отбросило на «встречку», где его сбила 53-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris.
В результате ДТП 64-летний пешеход от полученных травм скончался на месте аварии до приезда медиков. Известно, что погибший шел на работу.
По факту аварии проводится проверка.