09:54 (мск), источник: Новая Кубань
Сильный туман помешал летевшему из Сочи в Курган самолету совершить посадку
На борту воздушного судна находились более 100 человек.
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Из Сочи в Курган вчера, 7 ноября, вылетел самолет авиакомпании «Икар». Однако совершить посадку в аэропорту назначения воздушное судно не смогло. Этому препятствовали погодные условия.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, из-за густого тумана в Кургане было принято решение перенаправить самолет на аэродром Тюмени. Там воздушное судно успешно совершило посадку.
«На борту находилось 110 пассажиров», — резюмировали в надзорном ведомстве.
Кроме того, по данным прокуратуры, в тот же день из Кургана отменили вылет самолета до Санкт-Петербурга. На рейс до северной столицы билеты приобрели более 80 человек.