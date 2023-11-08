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09:54 (мск), источник: Новая Кубань

Сильный туман помешал летевшему из Сочи в Курган самолету совершить посадку

На борту воздушного судна находились более 100 человек.

Из Сочи в Курган вчера, 7 ноября, вылетел самолет авиакомпании «Икар». Однако совершить посадку в аэропорту назначения воздушное судно не смогло. Этому препятствовали погодные условия.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, из-за густого тумана в Кургане было принято решение перенаправить самолет на аэродром Тюмени. Там воздушное судно успешно совершило посадку.

«На борту находилось 110 пассажиров», — резюмировали в надзорном ведомстве.

Кроме того, по данным прокуратуры, в тот же день из Кургана отменили вылет самолета до Санкт-Петербурга. На рейс до северной столицы билеты приобрели более 80 человек.

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