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09:16 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Павлодарской области

Пешеход погиб в результате ДТП на трассе в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«На 340 км автодороги Омск-Майкапчагай, водитель автомашины Скания совершил наезд на 55-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в полиции.

По факту ДТП полицией проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Автомашина водворена на штрафстоянку.

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