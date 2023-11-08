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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми двое детей провалились под лед

Школьники решили порыбачить на неокрепшем льду и оказались в воде.

В Кировском районе Перми 6 октября двое детей провалились под лед. Случай произошел на небольшом водоеме.

В единой дежурно-диспетчерской службе Перми рассказали, что дети 2009 и 2014 года рождения провалились под лед в Кировском районе. К моменту прибытия специалистов Пермской городской службы спасения дети были спасены очевидцем. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.

В Минздраве по Пермскому краю рассказали, что дети были госпитализированы.

Спасатели напоминают, что минимальная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7−10 см.

— если под ногами провалился лед: не паникуйте, дышите как можно глубже, расставьте руки, удерживаясь на поверхности льда, без резких движений старайтесь выползти на твердый лед, а затем лежа на спине или груди, продвигайтесь в ту сторону откуда пришли. Одновременно с этим звать на помощь.

— если человек провалился под лед: не приближайтесь к краю проруби, лежа на животе протяните палку или одежду пострадавшему, чтобы он схватился за нее. Вытянув пострадавшего из проруби, отнесите его в безопасное место и вызовите скорую помощь, окажите первую помощь, снимите с пострадавшего мокрую одежду, заверните в одеяло, напоите пострадавшего горячим питьем.

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