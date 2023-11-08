09:20 (мск), источник: Piter.tv
На Маршала Блюхера горел светофор
Спасатели прибыли на место происшествия, когда у светофора уже отсутствовали все сгораемые части.
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Вечером во вторник, 7 ноября, на севере Петербурга вспыхнул светофор. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.
Пожар произошёл у дома № 4, к 1Б, по проспекту Маршала Блюхера. Информация о происшествии поступила на дежурный пульт в 20:34. Спасатели прибыли на место происшествия, когда у светофора уже отсутствовали все сгораемые части.
Ликвидация огня прошла в 21:02. На месте работали десять спасателей на двух единицах техники.
Ранее мы сообщили о том, что двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Грибоедова.