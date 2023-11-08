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09:26 (мск), источник: Живем в Нижнем

Лучшую в РФ пасеку отравили химикатами в Нижегородской области

Все пчелы погибли.

Пасеку в деревне Хохлома Ковернинского района, которая была признана лучшей в России, отравили химическими веществами. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

— Мы уехали в Нижний всей семьей, приехали и увидели неадекватное поведение пчел. Они вылетали, нападали, творилось что-то невообразимое, — рассказал пчеловод Евгений Арсеньев.

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Тогда семья обратилась к специалистам. По итогам лабораторного исследования они установили, что насекомых отравили фипронилом. Это вещество опасно не только для пчел, но и для человека.

— У нас были симптомы отравления, которые зафиксировал наш местный фельдшер. Сейчас ульи приходится брать в перчатки, по той причине, что присутствует риск повторного отравления, — добавил пчеловод.

Это хозяйство было единственным доходом, и теперь семья его лишилась. Как утверждают владельцы пасеки, вещество вылили на ульи неизвестные. Причем в этом они подозревают соседей, которые писали многочисленные жалобы.

— Зимой был такой нюанс. Сосед в состоянии алкогольного опьянения стучался к нам в дверь, нецензурно выражался, угрожал. Мы вызвали полицию, его привлекли к административной ответственности. После этого начались нападки на наших пчел. Они производились разными способами: парами бензина, выхлопными газами, ставились под забор емкости из-под кислот, — сказал Евгений.

Сами соседи утверждают, что к отравлению не причастны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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