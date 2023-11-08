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10:26 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

250 человек эвакуировали из нижегородского ТЦ «Автозаводец»

ЧП произошло в фитнес-центре.

Вечером 7 ноября из ТЦ «Автозаводец» Нижнего Новгорода пришлось эвакуировать 250 человек, в том числе 46 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарная сигнализация сработала в торговом центре на проспекте Ленина в 19.20. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в расположенном там фитнес-центре произошло короткое замыкание электрощита, но обошлось без возгорания. Никто из посетителей не пострадал.

Ранее из школы № 22 в Дзержинске Нижегородской области эвакуировали 55 человек.

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