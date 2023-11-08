В Челябинске иностранцу предъявили обвинение в убийстве 21-летней давности

Всё произошло в феврале 2002 года, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. Труп мужчины обнаружили в частном доме, из которого преступник вынес аппаратуру и ценные вещи: кожаную куртку, дублёнку, мобильный телефон и золотые украшения. Безнаказанным он оставался 21 год, однако его всё-таки задержали и теперь предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ.
Раскрыть преступление удалось с помощью анализа ДНК лиц, возможно причастных к совершению преступления, а также генотипоскопической экспертизы изъятых на месте происшествия в 2002 году предметов.
— Ранее судимый иностранный гражданин дал изобличающие показания. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в региональном СУ СК. — Сейчас продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.
Ранее Центральный районный суд Челябинска вынес приговор гражданину Таджикистана Расулджону Шарматову за убийство его знакомой. Потерпевшую увезли в больницу, где ей сделали две операции, однако спасти женщину не удалось, она скончалась от полученных травм 11 августа 2023 года. В этот же день полиция задержала мигранта. После расследования региональный следственный комитет отправил уголовное дело в суд. Мужчине назначили девять лет колонии строгого режима. Помимо этого он должен будет выплатить дочери погибшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.