Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
10:28 (мск), источник: Pchela.News

В Челябинске иностранцу предъявили обвинение в убийстве 21-летней давности

В Металлургическом районе Челябинска ранее судимый 42-летний гражданин Республики Таджикистан 21 год назад ограбил 33-летнего челябинца, напав на него с ножом. В результате нанесённых повреждений головы и колото-резанных ранений шеи потерпевший скончался. А преступника удалось задержать лишь теперь, сообщили в следственном комитете.

Источник: пресс-служба СУ СК Челябинской области

Всё произошло в феврале 2002 года, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. Труп мужчины обнаружили в частном доме, из которого преступник вынес аппаратуру и ценные вещи: кожаную куртку, дублёнку, мобильный телефон и золотые украшения. Безнаказанным он оставался 21 год, однако его всё-таки задержали и теперь предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ.

Раскрыть преступление удалось с помощью анализа ДНК лиц, возможно причастных к совершению преступления, а также генотипоскопической экспертизы изъятых на месте происшествия в 2002 году предметов.

— Ранее судимый иностранный гражданин дал изобличающие показания. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в региональном СУ СК. — Сейчас продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.

Ранее Центральный районный суд Челябинска вынес приговор гражданину Таджикистана Расулджону Шарматову за убийство его знакомой. Потерпевшую увезли в больницу, где ей сделали две операции, однако спасти женщину не удалось, она скончалась от полученных травм 11 августа 2023 года. В этот же день полиция задержала мигранта. После расследования региональный следственный комитет отправил уголовное дело в суд. Мужчине назначили девять лет колонии строгого режима. Помимо этого он должен будет выплатить дочери погибшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за массового ДТП на трассе М-5 под Миассом водители застряли в пробке
Две сибирячки переехали в Челябинск ради знакомства с мужем-оленем
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта