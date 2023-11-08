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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом ехавший в Луганск водитель Mercedes сбил собаку и получил травмы

В Волгоградской области водитель иномарки попал в ДТП из-за собаки.

Источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом молодой водитель попал в ДТП из-за выбежавшей на трассу собаки. Авария произошла в полночь 7 ноября в Городищенском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний мужчина за рулем Mercedes ехал из Волгограда через Каменск-Шахтинск в сторону Луганска. На 43-м километре на проезжую часть выскочил пес. Автомобилист пытался затормозить, но не успел.

— В результате мужчина совершил наезд на животное, — уточнили в полиции региона.

Выжила ли собака или нет — неизвестно. Но автомобилист получил травмы. Он самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью.

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