10:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом ехавший в Луганск водитель Mercedes сбил собаку и получил травмы
В Волгоградской области водитель иномарки попал в ДТП из-за собаки.
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Под Волгоградом молодой водитель попал в ДТП из-за выбежавшей на трассу собаки. Авария произошла в полночь 7 ноября в Городищенском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний мужчина за рулем Mercedes ехал из Волгограда через Каменск-Шахтинск в сторону Луганска. На 43-м километре на проезжую часть выскочил пес. Автомобилист пытался затормозить, но не успел.
— В результате мужчина совершил наезд на животное, — уточнили в полиции региона.
Выжила ли собака или нет — неизвестно. Но автомобилист получил травмы. Он самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью.