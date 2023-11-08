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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

На Писарского из «Крыльев» составили протокол за ДТП с «Мерседесами» в Самаре

Футболисту «Крыльев Советов» грозит ответственность за ДТП, в которое он попал на Mercedes-Benz AMG.

Источник: Комсомольская правда

На нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского составили протокол за ДТП, которое спровоцировал футболист на своем Mercedes-Benz AMG в августе этого года на улице Ново-Садовой. Об этом сообщает Волга Ньюс.

— На водителя составили протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

За нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, встречного разъезда или обгона Писарскому грозит либо административный штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Напомним, 27-летний водитель Mercedes-Benz AMG ехал по улице Ново-Садовой, напротив дома 106 «Ж» он не обеспечил постоянного контроля за автомобилем, выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes-Benz G (более известный как «Гелендваген»).

При этом второй «Мерседес» в момент столкновения стоял: водитель ждал, когда загорится зеленый. В «Крыльях Советов» рассказывали «КП-Самара», что Писарский не пострадал в ДТП.

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