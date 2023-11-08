10:52 (мск), источник: Комсомольская правда
«Деньги зависли непонятно где»: Нижегородцы массово жалуются на проблемы с транспортными картами
Нижегородцы вновь жалуются на работу транспортного оператора «Ситикард».
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Нижегородцы вновь жалуются на работу транспортного оператора «Ситикард». По словам пассажиров, деньги при пополнении транспортных карт не доходят и где-то «зависают», в результате ни денег, ни проездного. Разгневанные жители региона массово пишут о проблемах на странице компании в соцсети.
— Безобразие! Пополнили ребёнку-студенту транспортную карту 2 ноября, до сих пор не можем записать нигде. Почему мы должны ездить за полную стоимость, если оплата 700 ₽ на месяц? Ваша вина, продляйте, значит, на следующий месяц! — написала нижегородка Мария Иванцова.
— Пополнила карту ещё в понедельник через «Сбербанк онлайн». В транспорте деньги не записались, в метро тоже не записались. Деньги зависли непонятно где, пользоваться транспортной картой нельзя. Телефон службы поддержки не работает, на сообщение не отвечаете. Сегодня уже среда, нигде записать деньги не могу, — пожаловалась Юлия Цепилова.
И таких историй — множество. В дело вмешался даже региональный минтранс, однако его представители лишь посоветовали пассажирам обратиться на горячую линию или в пункты обслуживания «Ситикард».
— По информации компании, если возникла ошибка при записи операции пополнения на карту, то нужно обратиться с картой в пункт обслуживания «Ситикард», и сотрудники на специальном терминале произведут запись денежных средств на карту. Деньги сразу после оплаты переводятся на специальный счет транспортной карты в банке, — пояснили в региональном минтрансе.
Пунктов обслуживания «Ситикард» всего три на весь город, и всю последнюю неделю их осаждают толпы народа. Людям приходится простаивать в очередях по 40 минут, чтобы записать деньги на карту.
Сбой в работе транспортных карт в Нижегородской области начался еще 25 октября. Тогда перестала работать оплата виртуальной картой и дистанционное пополнение баланса. По информации оператора, сбой был вызван техническими работами, связанными с переходом на отечественное программное обеспечение.
3 ноября на странице компании появилось сообщение о том, что онлайн-пополнение стало доступным для записи в транспорте, но мобильное приложение «Ситикард» всё еще остается недоступным. Однако нижегородцы продолжают массово жаловаться на невозможность пополнения карт и прочие сбои в работе системы.
— «Ситикард» продолжает работу над восстановлением дистанционных сервисов, — пояснили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. — При переходе на новое программное обеспечение в процессе работ вышло из строя специализированное оборудование, обеспечивающее онлайн-пополнение транспортных карт. К сожалению, восстановительные работы занимают больше времени, чем планировали в компании. К решению задачи подключены ведущие эксперты в области информационных технологий. ООО «Ситикард» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
При этом никаких конкретных сроков, когда будет устранена проблема, не называется. Когда заработает приложение, также неизвестно.