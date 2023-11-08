Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

«Деньги зависли непонятно где»: Нижегородцы массово жалуются на проблемы с транспортными картами

Нижегородцы вновь жалуются на работу транспортного оператора «Ситикард».

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцы вновь жалуются на работу транспортного оператора «Ситикард». По словам пассажиров, деньги при пополнении транспортных карт не доходят и где-то «зависают», в результате ни денег, ни проездного. Разгневанные жители региона массово пишут о проблемах на странице компании в соцсети.

— Безобразие! Пополнили ребёнку-студенту транспортную карту 2 ноября, до сих пор не можем записать нигде. Почему мы должны ездить за полную стоимость, если оплата 700 ₽ на месяц? Ваша вина, продляйте, значит, на следующий месяц! — написала нижегородка Мария Иванцова.

— Пополнила карту ещё в понедельник через «Сбербанк онлайн». В транспорте деньги не записались, в метро тоже не записались. Деньги зависли непонятно где, пользоваться транспортной картой нельзя. Телефон службы поддержки не работает, на сообщение не отвечаете. Сегодня уже среда, нигде записать деньги не могу, — пожаловалась Юлия Цепилова.

И таких историй — множество. В дело вмешался даже региональный минтранс, однако его представители лишь посоветовали пассажирам обратиться на горячую линию или в пункты обслуживания «Ситикард».

— По информации компании, если возникла ошибка при записи операции пополнения на карту, то нужно обратиться с картой в пункт обслуживания «Ситикард», и сотрудники на специальном терминале произведут запись денежных средств на карту. Деньги сразу после оплаты переводятся на специальный счет транспортной карты в банке, — пояснили в региональном минтрансе.

Пунктов обслуживания «Ситикард» всего три на весь город, и всю последнюю неделю их осаждают толпы народа. Людям приходится простаивать в очередях по 40 минут, чтобы записать деньги на карту.

Сбой в работе транспортных карт в Нижегородской области начался еще 25 октября. Тогда перестала работать оплата виртуальной картой и дистанционное пополнение баланса. По информации оператора, сбой был вызван техническими работами, связанными с переходом на отечественное программное обеспечение.

3 ноября на странице компании появилось сообщение о том, что онлайн-пополнение стало доступным для записи в транспорте, но мобильное приложение «Ситикард» всё еще остается недоступным. Однако нижегородцы продолжают массово жаловаться на невозможность пополнения карт и прочие сбои в работе системы.

— «Ситикард» продолжает работу над восстановлением дистанционных сервисов, — пояснили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. — При переходе на новое программное обеспечение в процессе работ вышло из строя специализированное оборудование, обеспечивающее онлайн-пополнение транспортных карт. К сожалению, восстановительные работы занимают больше времени, чем планировали в компании. К решению задачи подключены ведущие эксперты в области информационных технологий. ООО «Ситикард» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

При этом никаких конкретных сроков, когда будет устранена проблема, не называется. Когда заработает приложение, также неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалы