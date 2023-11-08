13:39 (мск), источник: Новая Кубань
Трассу в Краснодарском крае после ДТП завалило свеклой
Авария случилась в Успенском районе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Успенском районе на трассе «Кавказ» в ночь на 8 ноября столкнулись три грузовика.
Видеоролик с места событий опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что один из большегрузов отбросило в кювет. У второго участника аварии полностью смяло кабину. При этом вся проезжая часть оказалась завалена свеклой. Движение по трассе было затруднено.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Новая Кубань» публиковала видео жесткой аварии с участием кареты скорой помощи в Краснодаре.