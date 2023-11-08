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Главные новости к вечеру 8 ноября
13:39 (мск), источник: Новая Кубань

Трассу в Краснодарском крае после ДТП завалило свеклой

Авария случилась в Успенском районе.

В Успенском районе на трассе «Кавказ» в ночь на 8 ноября столкнулись три грузовика.

Видеоролик с места событий опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что один из большегрузов отбросило в кювет. У второго участника аварии полностью смяло кабину. При этом вся проезжая часть оказалась завалена свеклой. Движение по трассе было затруднено.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Новая Кубань» публиковала видео жесткой аварии с участием кареты скорой помощи в Краснодаре.

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