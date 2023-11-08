13:58 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Спасатели достали из блендера палец готовившей торт 16-летней минчанки
Минчанка хотела приготовить торт, но палец застрял блендере, пришлось вызывать спасателей.
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Вечером 7 ноября сотрудники МЧС выехали на довольно необычный вызов. Выяснилось, что 16-летняя минчанка решила порадовать домашних тортом, но в процессе его приготовления случилось ЧП. Ее указательный палец застрял в насадке-измельчителе для погружного блендера. Причем так основательно, что самой достать его не получилось.
Палец девушки закрутило в измельчитель.
Сотрудники МЧС были вынуждены применить электрогравер, чтобы отрезать часть насадки — и только после этого палец удалось извлечь.
К сожалению, травма не обошлась без последствий — девушку на «скорой» отправили в больницу, где из пальца извлекли торчащий из него измельчитель и наложили швы.