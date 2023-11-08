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13:58 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Спасатели достали из блендера палец готовившей торт 16-летней минчанки

Минчанка хотела приготовить торт, но палец застрял блендере, пришлось вызывать спасателей.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 ноября сотрудники МЧС выехали на довольно необычный вызов. Выяснилось, что 16-летняя минчанка решила порадовать домашних тортом, но в процессе его приготовления случилось ЧП. Ее указательный палец застрял в насадке-измельчителе для погружного блендера. Причем так основательно, что самой достать его не получилось.

Палец девушки закрутило в измельчитель.

Сотрудники МЧС были вынуждены применить электрогравер, чтобы отрезать часть насадки — и только после этого палец удалось извлечь.

К сожалению, травма не обошлась без последствий — девушку на «скорой» отправили в больницу, где из пальца извлекли торчащий из него измельчитель и наложили швы.

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