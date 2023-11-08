11:14 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Экс-сенатору из Новосибирской области Владимиру Лаптеву запросили 9 лет колонии
В первый день процесса Лаптев заявил, что признает вину и раскаивается.
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Экс-сенатору из Новосибирской области запросили 9 лет колонии. По сообщению «Ъ-Сибирь», гособвинение запросило для бывшего депутата заксобрания Новосибирской области девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 35,8 млн руб.
На следующем судебном заседании в прениях будет выступать сторона защиты. Судебный процесс над Владимиром Лаптевым начался в августе 2023 года по обвинениям в получении и даче взяток, мошенничестве с фиктивным трудоустройством (ст. 290, 291 и 159 УК РФ).
Один из эпизодов дела связан с попыткой подкупа мирового судьи. Депутат обращался к ней с просьбой остановить административное дело в отношении полицейского и передавал букет белых роз, финики, вино и сладости на общую сумму около 12 тыс. рублей.
В первый день процесса Лаптев заявил, что признает вину и раскаивается.