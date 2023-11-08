13:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Где нашел одну жертву и как расправился с другой: что рассказал на следственном эксперименте челябинский маньяк
СК показал фотографии челябинского маньяка со следственного эксперимента.
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СК поделился с КП-Челябинск эксклюзивными кадрами со следственного эксперимента по делу челябинского маньяка. На фото — грязный, лохматый мужик с неприятным выражением лица Владимир Ческидов, который 14 лет держал в плену и насиловал девушку Катю, а еще одну — убил и расчленил.
На первом фото — Ческидов в распахнутой рубашке, в которой и был в суде, показывает, как убил свою первую жертву. Он настиг ее у сарая и ударил со спины. На фото в руках у него палка. Но мы понимаем, что в жизни это был более опасный предмет.
На втором фото Ческидов стоит на фоне торгового комплекса «Синегорье» в Ленинском районе Челябинска. Морщась, сцепленными руками он показывает на место, где и познакомился 14 лет назад с Катей. Это сквер между храмом и торговым комплексом. Там они немного пообщались, а потом поехали к Ческидову в поселок Смолино «пить чай».
Напомним, Владимира Ческидова обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве. Сейчас нелюдь проходит психиатрическую экспертизу в Москве, до этого пробыл несколько месяцев в СИЗО. Недавно следователи раскрыли нам шокирующие подробности этого дела.