13:31 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Жители Кусинского района заявили о мусорном коллапсе
Переполненные отходами контейнеры и площадки наблюдаются как в самом райцентре, так и в посёлках за его пределами.
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В соцсетях местные жители сообщают, что мусор не вывозится по несколько дней, поэтому он сначала копится в баках, а когда там уже нет места, складируется рядом. Порой горы вырастают до таких объёмов, что самих контейнеров уже не видно. При этом похожая ситуация происходит в этом году уже в третий раз. По данным местных СМИ, проблемы были и в конце июля, и в августе. Тогда коллапс произошёл из-за поломки мусоровозов.
В администрации Кусинского муниципального района корреспонденту «МК-Челябинск» рассказали, что вопросы с вывозом мусора в начале ноября обсуждались на совещании с участием регионального минэкологии, ЦКС и первых лиц муниципалитета. Тогда же регоператору, ответственному за вывоз мусора, предложили закрепить за районом мусоровоз, а рабочих для него нанять среди местных жителей. Ожидается, что это поможет сократить время на перевозку и расходы. По данным администрации, предварительное согласие от регоператора получено.
Редакция «МК-Челябинск» также направила запрос в министерство экологии Челябинской области. На момент выхода материала ответ не поступил. Мы опубликуем его, как только он будет получен.