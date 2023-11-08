13:05 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека
В Петербурге в ливневом колодце нашли заваленное бытовым мусором тело человека.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Проверка организована после того, как в ливневом колодце в районе Ржевской площади в Санкт-Петербурге под мусором нашли тело человека, сообщил городской главк СК РФ.
«Следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по факту обнаружения 7 ноября <…> при производстве работ в ливневом колодце, расположенном вблизи одного из домов по Ржевской площади, в воде под бытовым мусором тела человека», — говорится в сообщении.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшего, причины его смерти и сроки ее наступления.