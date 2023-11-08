Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
13:05 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге в ливневом колодце нашли тело человека

В Петербурге в ливневом колодце нашли заваленное бытовым мусором тело человека.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Проверка организована после того, как в ливневом колодце в районе Ржевской площади в Санкт-Петербурге под мусором нашли тело человека, сообщил городской главк СК РФ.

«Следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по факту обнаружения 7 ноября <…> при производстве работ в ливневом колодце, расположенном вблизи одного из домов по Ржевской площади, в воде под бытовым мусором тела человека», — говорится в сообщении.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшего, причины его смерти и сроки ее наступления.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Две дюжины Хиросим. США создают новое оружие Судного дня
'Новые границы'. В ФРГ подготовили сюрприз Украине в конце конфликта
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СК