К организаторам рок-фестиваля «Ветер Сибири» подали семь исков в Арбитражный суд

В исках говорится о выплате за предоставленные услуги и покрытие судебных издержек, с общей суммой в 562 тысячи рублей.
Список компаний, подавших иски, включает в себя: ПАО «Вымпел-коммуникации» (под брендом «Билайн»), ООО «Урал-стрит», компанию «Р-сервис», а также несколько индивидуальных предпринимателей и ООО «Группа компаний “АртБизнесЛайн”.
Фестиваль «Ветер Сибири» зарегистрировали в декабре 2021 года в Бийске. Основателем и директором является Константин Полищук. В 2022 году фестиваль тменили и перенесли на 2023 год.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-сенатору Лаптеву грозят 9 лет тюрьмы и 35 млн штрафа за взятку.