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14:57 (мск), источник: Сиб.фм

К организаторам рок-фестиваля «Ветер Сибири» подали семь исков в Арбитражный суд

Организаторы рок-фестиваля «Ветер Сибири», который прошел в августе под Новосибирском, столкнулись с семью исками в Арбитражный суд региона.

Источник: соцсети

В исках говорится о выплате за предоставленные услуги и покрытие судебных издержек, с общей суммой в 562 тысячи рублей.

Список компаний, подавших иски, включает в себя: ПАО «Вымпел-коммуникации» (под брендом «Билайн»), ООО «Урал-стрит», компанию «Р-сервис», а также несколько индивидуальных предпринимателей и ООО «Группа компаний “АртБизнесЛайн”.

Фестиваль «Ветер Сибири» зарегистрировали в декабре 2021 года в Бийске. Основателем и директором является Константин Полищук. В 2022 году фестиваль тменили и перенесли на 2023 год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-сенатору Лаптеву грозят 9 лет тюрьмы и 35 млн штрафа за взятку.

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