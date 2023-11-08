Вандалы разграбили могилы народных артистов в Алматы

«Вандализм — плевок в культуру. Хочу поднять вопрос о нашей культуре, точнее бескультурье. В этом году официально зарегистрировано более тысячи фактов вандализма, а на самом деле гораздо больше. Причем участились акты вандализма не только в городах, аулах, но и в заповедниках, у памятников и, а природных парках. Надписи типа “Здесь был Вася” пишут уже в самых труднодоступных местах, причем даже чиновники отвечающие за развитие культуры, о чем недавно шумели соцсети. Или еще видеопример: девочка малюет каракули на памятнике истории, а снимает ее собственная мама. Это вместо того чтобы остановить ребенка и объяснить, что такое делать нельзя. В Северо-Казахстанской области фермеры запахивают места древних городищ, археологические карты сакральных мест позабыты», — сказал Пономарев, озвучивая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.
По его словам, не гнушаются вандалы и кладбищами.
«На кладбище Кенсай в Алматы разграбили могилы народных артистов Газизы Жубановой и Азейрбайжана Мамбетова, украли статую жеребенка», — рассказал депутат.
Также мажилисмен отметил, что низкоквалифицированные реставраторы порой хуже вандалов.
«Не имея должной компетенции они так искажают облик объектов новоделом, что он теряет историческую ценность и совсем скоро объект, стоящий до этого сотни лет, ветшает», — подчеркнул Пономарев.
Депутат отметил, что законы есть, но их применение оставляет желать лучшего.
«Предлагаем правительству взять под особый контроль исполнения законодательства в отношении сохранности историко-культурных объектов при выделении земельных участков, восстановить карты сакральных мест, а также проработать вопрос увеличения штрафов за вандализм», — сказал депутат.
Напомним, что с начала 2023 года наказание за вандализм уже было ужесточено. За рисунки и надписи теперь предусмотрены штрафы от 50 до 100 МРП, общественные работы на срок до 160 часов или арест на срок до 40 суток.