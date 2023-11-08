Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
15:01 (мск), источник: Фонтанка

На финской границе поймали россиянку со страшными сказками. Она обменяла их на две статьи

Таможенники не пропустили в Финляндию россиянку с ценной книгой.

Источник: Северо-Западное таможенное управление

Путешествие в Финляндию для гражданки России началось с проблем с карельскими таможенниками. В её багаже нашли книгу, которую жизнь трепала слишком давно.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 8 ноября, женщина не смогла беспрепятственно проехать через МАПП «Вяртсиля». Внимание таможенников привлекла найденная в её автомобиле «Золотая книга сказок всех стран и народов», изданная в 1913 году в Москве и не указанная в декларации.

Разрешительных документов на неё владелица предоставить не смогла — без них вывозить из страны печатные издания старше 100 лет запрещено. Они относятся к культурным ценностям и требуют не только декларирования, но и соответствующего разрешения Министерства культуры.

Эксперты подтвердили, что книга с хромолитографированными картинами по акварелям художника Артура Шенера — культурная ценность. Фолиант изъят, россиянка взамен получила два дела об административных правонарушениях: за недекларирование (часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений (16.3 КоАП РФ). Санкциями по обеим статьям предусмотрен штраф, не исключена конфискация.

В Сети можно отыскать «Золотую книгу сказок всех стран и народов», выпущенную в тот же год, которую покупали за 42 тысячи рублей — почти вдвое больше стартовой цены. Есть предложения и за 100 тысяч, но сами книги не такие ветхие, как изъятая на таможне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Закрепить «понятия» в ПДД. «Фонтанка» поговорила с тем, кого Путин отпра...
Почему и как в Петербурге заражаются сифилисом. Венерологи уверены — не ...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
таможня