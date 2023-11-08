15:01 (мск), источник: Фонтанка
На финской границе поймали россиянку со страшными сказками. Она обменяла их на две статьи
Таможенники не пропустили в Финляндию россиянку с ценной книгой.
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Путешествие в Финляндию для гражданки России началось с проблем с карельскими таможенниками. В её багаже нашли книгу, которую жизнь трепала слишком давно.
Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 8 ноября, женщина не смогла беспрепятственно проехать через МАПП «Вяртсиля». Внимание таможенников привлекла найденная в её автомобиле «Золотая книга сказок всех стран и народов», изданная в 1913 году в Москве и не указанная в декларации.
Разрешительных документов на неё владелица предоставить не смогла — без них вывозить из страны печатные издания старше 100 лет запрещено. Они относятся к культурным ценностям и требуют не только декларирования, но и соответствующего разрешения Министерства культуры.
Эксперты подтвердили, что книга с хромолитографированными картинами по акварелям художника Артура Шенера — культурная ценность. Фолиант изъят, россиянка взамен получила два дела об административных правонарушениях: за недекларирование (часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений (16.3 КоАП РФ). Санкциями по обеим статьям предусмотрен штраф, не исключена конфискация.
В Сети можно отыскать «Золотую книгу сказок всех стран и народов», выпущенную в тот же год, которую покупали за 42 тысячи рублей — почти вдвое больше стартовой цены. Есть предложения и за 100 тысяч, но сами книги не такие ветхие, как изъятая на таможне.