15:31 (мск), источник: Комсомольская правда
В ходе спецоперации погиб ефрейтор Денис Петухов из Березников
Жители Березников смогут проститься с погибшим земляком 9 ноября.
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В Березники пришла скорбная весть об еще одном погибшем в ходе спецоперации жителе города. При исполнении служебного долга в зоне проведения спецоперации погиб ефрейтор Денис Владимирович Петухов.
Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким земляка.
Прощание с Денисом Петуховым пройдет 9 ноября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50) с 11:00.
Ранее «Комсомолка» сообщала о гибели в ходе спецоперации еще одного жителя Березников Константина Репина. Прощание с бойцом состоялось 7 ноября.