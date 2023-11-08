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15:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В ходе спецоперации погиб ефрейтор Денис Петухов из Березников

Жители Березников смогут проститься с погибшим земляком 9 ноября.

Источник: администрация города Березники

В Березники пришла скорбная весть об еще одном погибшем в ходе спецоперации жителе города. При исполнении служебного долга в зоне проведения спецоперации погиб ефрейтор Денис Владимирович Петухов.

Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким земляка.

Прощание с Денисом Петуховым пройдет 9 ноября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50) с 11:00.

Ранее «Комсомолка» сообщала о гибели в ходе спецоперации еще одного жителя Березников Константина Репина. Прощание с бойцом состоялось 7 ноября.

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