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14:18 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Названы подробности смерти 31-летнего футболиста в Сочи

Стали известны подробности смерти 31-летнего футболиста Алексея Лесина в Сочи. Его тело обнаружили на берегу моря на адлерском пляже «Чайка». Правоохранительные органы начали проверку.

Источник: KrasnodarMedia.su

Трагедия произошла на курорте в Сочи, где на пляже «Чайка» в Адлере было обнаружено тело 31-летнего футболиста Алексея Лесина. Игрок приехал в Сочи для участия во всероссийском турнире по мини-футболу в составе команды «Делин» из Чувашии.

По информации «Комсомольской правды» (18+), команда размещалась в гостинице на побережье, рядом с местом, где позже нашли Лесина. Отмечается, что он был полностью одет, что вызвало дополнительные вопросы у следствия. Несмотря на то, что у футболиста был рюкзак, его пока не нашли.

В связи с этим случаем правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

Прощание с Алексеем Лесиным состоится 12 ноября в его родных Чебоксарах, где он начал свою карьеру в местном футбольном клубе. Родные и близкие футболиста сообщили о дате и времени похорон.

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