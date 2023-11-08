Названы подробности смерти 31-летнего футболиста в Сочи

Трагедия произошла на курорте в Сочи, где на пляже «Чайка» в Адлере было обнаружено тело 31-летнего футболиста Алексея Лесина. Игрок приехал в Сочи для участия во всероссийском турнире по мини-футболу в составе команды «Делин» из Чувашии.
По информации «Комсомольской правды» (18+), команда размещалась в гостинице на побережье, рядом с местом, где позже нашли Лесина. Отмечается, что он был полностью одет, что вызвало дополнительные вопросы у следствия. Несмотря на то, что у футболиста был рюкзак, его пока не нашли.
В связи с этим случаем правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.
Прощание с Алексеем Лесиным состоится 12 ноября в его родных Чебоксарах, где он начал свою карьеру в местном футбольном клубе. Родные и близкие футболиста сообщили о дате и времени похорон.