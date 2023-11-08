15:58 (мск), источник: МК.RU Уфа
54-летняя жительница Башкирии перевела мошенникам 5 млн рублей
В Бирском районе полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала 54-летняя женщина.
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Пострадавшей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции и Центробанка. Они предостерегли ее от действий аферистов и рассказали, что могут помочь сберечь ее финансы. Злоумышленники попросили женщину перевести деньги на безопасный счет. В итоге женщина через банкоматы перевела больше 5 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве.