14:12 (мск), источник: АиФ Калининград
Калининградец съел украденные деньги, пытаясь уйти от ответственности
Зажевать ему пришлось целых пять тысяч рублей.
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От продавца одного из городских кафе поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина похитил принадлежащие ей денежные средства.
Вернувшаяся женщина заметила, что у неё пропали банкноты, быстро сориентировалась в ситуации и заперла входную дверь. Злоумышленник был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.
Выяснилось, что продавец на короткое время вышла из зала, чем и воспользовался подозреваемый, похитив из оставленной без присмотра женской сумки 7 тысяч рублей. Когда мужчина понял, что не сможет выбраться из кафе, он спрятал часть денег за трубой в туалетной комнате, где их впоследствии обнаружили полицейские. Ещё 5 тысяч рублей мужчина съел.
Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель Калининграда.