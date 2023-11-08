Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

Специалист отметил, что на долгое время танк Т-80 был забыт.
«У него достаточно малый запас хода — где-то 250−300 километров. Именно поэтому многие военачальники считали, что этот танк не перспективен. Но СВО показала, что танк востребован: он великолепен для разведывательной части, а для противотанковой борьбы и вовсе незаменим, потому что имеет противотанковую 125-милимитровую пушку, которая стреляет управляемым реактивным снарядом на дальность до семи тысяч метров», — сообщил Матвийчук.
По словам полковника в отставке, «летающий» танк уникален тем, что у него стоит газотурбинная установка.
«Она интересна двумя моментами: когда танк наступает, его практически не слышно, потому что весь гул от турбины уходит назад. Второе — танк имеет очень маленький расход масла, но в то же время повышенный расход топлива. Производство этого танка дешевле, чем производство того же Т-90, а по огневой мощи и приспособленности к боевым действиям на территории Украины он незаменим», — заявил он.
Кроме того, Матвийчук отметил, что «летающий» танк по огневой мощи и по маневренности превосходит американский Abrams.
Ранее командир экипажа танка Т-80 подтвердил, что боевая машина благодаря газотурбинной силовой установке позволяет оставаться незаметным при приближении к противнику. Он добавил, что танк отличается простотой в использовании, в частности, как артиллерийская установка.