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15:51 (мск), источник: Nakanune.ru

Прощание со спикером думы Североуральска пройдет 10 ноября

В администрации Североуральска назвали дату и место прощания со спикером городской думы Виктором Ильиным, который разбился в ДТП.

Авария произошла накануне, 7 ноября. На трассе случилось лобовое столкновение автомобилей, за рулем одного из которых находился Ильин. В результате политик погиб.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Североуральского городского округа, прощальная панихида с Виктором Ильиным состоится в эту пятницу, 10 ноября. Прощание пройдет с 11:00 до 12:00 в местном ДК «Современник» (ул. Ленина, 24).

В 12:30 состоится отпевание в церкви Святых апостолов Петра и Павла. Затем траурная процессия проследует на городское кладбище, где будет похоронен чиновник.

Ранее власти Североуральска принесли соболезнования семье погибшего председателя городской думы.

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