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15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

«Горел открытым огнем»: в центре Новосибирска загорелся автомобиль 8 ноября

В центре Новосибирска загорелся автомобиль 8 ноября.

В среду, 8 ноября, в Центральном районе Новосибирска загорелся автомобиль. Происшествие случилось на парковке дома № 36 по улице Крылова.

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Об инциденте очевидцы сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». По их информации, причиной возгорания стала неисправность проводки.

За комментарием КП-Новосибирск обратилась в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Горел автомобиль марки Renault Koleos. На момент прибытия автомобиль горел открытым огнем. Горело подкапотное пространство, панель и салон автомобиля. В 13:51 пожар был локализован, в 13:52 горение ликвидировали, — сообщили в региональном МЧС.

Пострадавших в происшествии нет.

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