15:54 (мск), источник: Комсомольская правда
«Горел открытым огнем»: в центре Новосибирска загорелся автомобиль 8 ноября
В центре Новосибирска загорелся автомобиль 8 ноября.
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В среду, 8 ноября, в Центральном районе Новосибирска загорелся автомобиль. Происшествие случилось на парковке дома № 36 по улице Крылова.
Об инциденте очевидцы сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». По их информации, причиной возгорания стала неисправность проводки.
За комментарием КП-Новосибирск обратилась в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Горел автомобиль марки Renault Koleos. На момент прибытия автомобиль горел открытым огнем. Горело подкапотное пространство, панель и салон автомобиля. В 13:51 пожар был локализован, в 13:52 горение ликвидировали, — сообщили в региональном МЧС.
Пострадавших в происшествии нет.