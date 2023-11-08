18:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Двое братьев погибли при пожаре в Новороссийске
Следователи проводят проверку после гибели двух мужчин при пожаре в Новороссийске.
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Двое братьев погибли при пожаре в Новороссийске. Все произошло утром 8 ноября в Приморском районе.
Возгорание случилось в доме на улице Каштановой в СНТ Голубая Даль. Очевидцы, заметив огонь и клубы дыма, вызвали на место экстренные службы. В 7:00 к месту происшествия прибыли пожарные.
«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло загорание частного дома на площади 80 кв. метров. В 07:06 локализация пожара. В 07:20 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В 8:00 пожар полностью потушили. При разборе конструкций спасатели обнаружили тела двух мужчин — 44-летнего хозяина и его брата.
«По имеющимся сведениям, одной из причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время следователи осматривают место возгорания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Назначена пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.