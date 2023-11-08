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17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В правительстве Воронежской области опровергли информацию о работе ПВО

Сообщение о сбитом в воронежском небе объекте оказалось ложным.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Воронежской области опровергли сообщения о работе ПВО над территорией региона 8 ноября. Информация о якобы срабатывании системы появилась в соцсетях днем в среду.

Позже в пресс-службе правительства региона официально это опровергли.

Напомним, два дня назад житель региона обнаружил на земле обломки БПЛА. Тогда губернатор подтвердил, что в небе над регионом сбили вражеский летательный аппарат, но уточнил, что никакого урона он не причинил ни людям, ни постройкам.

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