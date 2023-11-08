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17:06 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

В Уральске мужчина попал под поезд и выжил

Пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО заявила о том, что 7 ноября на железнодорожных путях в районе остановки Белая Казарма мужчина попал под поезд в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 5 минут. Выяснилось, что ногу 33-летнего мужчины переехал поезд. На месте врачи оказали ему первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.

«Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей из травматолога, реаниматолога, нейрохирурга и анестезиолога провели экстренную операцию. Ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в палату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина выразил огромную благодарность медикам: врачу-травматологу Канату Утегенову, хирургу-травматологу Ергали Байкатову, анестезиологу Айбеку Туркппенову, реаниматологу Арману Дусалиеву, анестезисту Галине Астовой и медсестре Нурай Газез.

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