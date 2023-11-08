В Уральске мужчина попал под поезд и выжил

Как пишет портал «Мой город», бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 5 минут. Выяснилось, что ногу 33-летнего мужчины переехал поезд. На месте врачи оказали ему первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.
«Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей из травматолога, реаниматолога, нейрохирурга и анестезиолога провели экстренную операцию. Ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в палату», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина выразил огромную благодарность медикам: врачу-травматологу Канату Утегенову, хирургу-травматологу Ергали Байкатову, анестезиологу Айбеку Туркппенову, реаниматологу Арману Дусалиеву, анестезисту Галине Астовой и медсестре Нурай Газез.