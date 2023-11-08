17:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Электричка на полном ходу протаранила грузовик в Нижегородской области: есть жертвы
Один человек погиб в столкновении грузовика с электричкой в Нижегородской области.
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Электричка протаранила грузовик на железнодорожном переезде в Нижегородской области, один человек погиб. Инцидент произошел 8 ноября в 15 часов недалеко от станции Правдинск города Балахны, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Электричка следовала из Заволжья в Нижний Новгород, однако спустя полчаса пути произошло страшное ДТП.
— Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным электропоездом № 6457 сообщением Заволжье — Нижний Новгород. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
Судя по опубликованным с места трагедии кадрам, грузовик превратился в груду металла, уцелела лишь маленькая часть кабины. Водитель грузовика погиб на месте. Находившимся в поезде людям медицинская помощь не потребовалась. В результате столкновения первый вагон электрички сошел с рельсов, и пассажиров пришлось доставлять до ближайшей станции на автобусах.
Для координации работ по ликвидации последствий схода на Горьковской железной дороге создан оперативный штаб. На место происшествия уже направлен восстановительный поезд, который поставит электричку обратно на рельсы. На время этих работ маршруты других поездов будут изменены.
— Пригородные поезда из Нижнего Новгорода в Заволжье будут следовать до станции Правдинск, пригородные поезда со станции Заволжье в сторону Нижнего — Новгорода будут отправляться со станции Правдинск до окончания восстановительных работ. От станции Правдинск до станции Заволжье пассажиров будут перевозить автобусами, — сообщили в пресс-службе ГЖД.