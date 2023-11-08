17:12 (мск), источник: Комсомольская правда
В Казани ищут свидетелей наезда на ребенка на улице Зорге
В Казани водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
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Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на 13-летнего ребенка, которое произошло напротив дома № 102 по улице Рихарда Зорге.
Во вторник, 7 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. Мальчик получил травмы, ему на месте была оказана медицинская помощь.
Очевидцы могут отозваться по номерам: 8 (843)533−38−19 и 8 (843)533−38−48, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Напомним, ранее в Татарстане спасли молодую косулю, которую сбила машина.