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17:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани ищут свидетелей наезда на ребенка на улице Зорге

В Казани водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на 13-летнего ребенка, которое произошло напротив дома № 102 по улице Рихарда Зорге.

Во вторник, 7 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. Мальчик получил травмы, ему на месте была оказана медицинская помощь.

Очевидцы могут отозваться по номерам: 8 (843)533−38−19 и 8 (843)533−38−48, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Напомним, ранее в Татарстане спасли молодую косулю, которую сбила машина.

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