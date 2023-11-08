8 ноября, источник: АиФ Самара
Адский коктейль. Школьник из Самарской области хотел сжечь одноклассников
В Самарской области сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт, совершить который хотел 15-летний школьник.
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Сызрань — тихий и спокойный город. Уровень преступности здесь крайне низок. В первом полугодии 2023 года на 165 тысяч населения здесь было зарегистрировано 794 преступления. Почти 99% обращений граждан в полицию связано с различными видами телефонных и IT-мошенничеств. Поэтому новость о 15-летнем школьнике, который готовился совершить теракт в своей школе, стала для жителей Сызрани, да и в целом для всей Самарской области, самым настоящим шоком.
Готовился основательно.
Предотвратить бойню в школе удалось сотрудникам ФСБ, которые в ходе оперативной работы вышли на след несостоявшегося школьника. Во время обыска у подростка было найдено 6 бутылок с «коктейлем Молотова». Также у него были обнаружены ингредиенты для приготовления адской смеси. В ходе опроса школьник признался оперативником, что является поклонником радикального движения, а с помощью бутылок с зажигательной смесью он пытался свести счеты со своими одноклассниками и учителями. Следственный комитет Самарской области возбудил уголовное дело по статье «приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти».
Это все из-за интернета.
По версии следствия, преступный умысел у школьника возник после просмотра в сети интернет видеороликов, где описывались случаи массового нападения на школьников. Готовится к совершению злодеяния он начал еще в августе. В качестве орудия преступления подросток решил использовать бутылки с зажигательной смесью. Он купил все необходимые ингредиенты и приготовил зажигательную смесь. В дальнейшем при помощи этих бутылок он планировал организовать поджог в школе. Однако, реализовать свои преступные намерения ему не удалось, 1 ноября к нему нагрянули оперативники.
По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.
Напомним, ровно 16 лет назад, 31 октября 2007 года, в центре Тольятти прогремел взрыв. Устройство, мощность которого в тротиловом эквиваленте составляла 2 килограмма, взорвалось в салоне автобуса № 2. В результате взрыва погибло 8 человек. Были госпитализированы 56 человек, десять из которых находились в очень тяжёлом состоянии, а четверо в критическом. 1 ноября был объявлен в Самарской области днем траура.
В ходе расследования было установлено, что виновником трагедии является студент, который после просмотра видеоматериалов увлекся изготовлением взрывчатых веществ. Готовые изделия он испытывал в безлюдных местах. В тот роковой день студент вез самодельное взрывное устройство на испытание, оно по какой-то причине взорвалось.