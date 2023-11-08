В Кличевском районе в бане погибли два пенсионера

В бане были обнаружены тела 62-летнего местного жителя и его 68-летней сожительницы. Накануне вечером соседи пенсионеров видели, что топилась баня — из трубы шел дым. А когда сосед зашел проведать их, то нашел уже мертвыми.
Следственно-оперативной группой с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия. Специалисты не обнаружил признаков насильственной смерти. Также было установлено, что задвижка дымохода печи находилась в полностью закрытом положении. При этом дверцы топочной и зольной камер — полностью открыты, а в топочной в большом количестве находилась зола. Специалисты предположили, что причиной гибели пенсионеров стало отравление угарным газом.
Кличевским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам химической экспертизы, в крови мужчины и женщины обнаружен карбоксигемоглобин — соединение гемоглобина крови и угарного газа в смертельной концентрации.
Пенсионер ранее обустроил под баню с предбанником часть погреба. До того рокового дня баня использовалась хозяевами два раза, третий поход в баню закончился трагедией.
Как отметила Ирина Рачковская, судебные эксперты Могилевской области в текущем году зафиксировали около 50 смертей от отравления угарным газом, большинство из них произошли во время пожаров.