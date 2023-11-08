На водоемах Могилевской области погибли три человека

Сообщение о необходимости поиска жителя Кличева 1958 года рождения поступило 8 ноября в 11.06. Предварительно было известно, что мужчина 7 ноября в 14.00 ушел на рыбалку на реку Ольса районного центра и не вернулся. Спасатели обнаружили его тело в верхней одежде на поверхности воды рядом с берегом. Следователи проводят проверку по факту смерти.
Сразу двух утонувших обнаружили спасатели 8 ноября в водоеме-копани около деревни Сычково Бобруйского района. Сообщение о случившемся поступило в 14.25. Сначала на поверхности воды на расстоянии 7 м от берега был найден труп женщины в верхней одежде 1978 года рождения, затем — мужчины 1968 года рождения. Следователи проводят проверку по факту смерти жительницы д. Сычково и ее сожителя.