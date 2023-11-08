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8 ноября, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

На водоемах Могилевской области погибли три человека

8 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На водоемах Могилевской области погибли три человека. Трагедии произошли в Бобруйском и Кличевском районах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о необходимости поиска жителя Кличева 1958 года рождения поступило 8 ноября в 11.06. Предварительно было известно, что мужчина 7 ноября в 14.00 ушел на рыбалку на реку Ольса районного центра и не вернулся. Спасатели обнаружили его тело в верхней одежде на поверхности воды рядом с берегом. Следователи проводят проверку по факту смерти.

Сразу двух утонувших обнаружили спасатели 8 ноября в водоеме-копани около деревни Сычково Бобруйского района. Сообщение о случившемся поступило в 14.25. Сначала на поверхности воды на расстоянии 7 м от берега был найден труп женщины в верхней одежде 1978 года рождения, затем — мужчины 1968 года рождения. Следователи проводят проверку по факту смерти жительницы д. Сычково и ее сожителя.

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