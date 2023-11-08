Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи женщина едва не умерла в лесу от укуса осы

Спасатели помогли женщине, едва не умершей от укуса осы, в лесу Сочи.

Источник: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Сочи женщина едва не умерла от укуса осы. Все произошло в лесу вблизи поселка Лоо.

От укуса у женщины сразу началась аллергическая реакция. Она сопровождалась острой болью и отеком. Пострадавшая не могла двигаться. Вместе с женщиной шла ее дочь, которая и вызвала экстренные службы.

«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и транспортировали пострадавшую на носилках к машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

К счастью, пострадавшую женщину удалось спасти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта