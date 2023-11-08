18:07 (мск), источник: Комсомольская правда
В Сочи женщина едва не умерла в лесу от укуса осы
Спасатели помогли женщине, едва не умершей от укуса осы, в лесу Сочи.
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В Сочи женщина едва не умерла от укуса осы. Все произошло в лесу вблизи поселка Лоо.
От укуса у женщины сразу началась аллергическая реакция. Она сопровождалась острой болью и отеком. Пострадавшая не могла двигаться. Вместе с женщиной шла ее дочь, которая и вызвала экстренные службы.
«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и транспортировали пострадавшую на носилках к машине скорой помощи», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
К счастью, пострадавшую женщину удалось спасти.