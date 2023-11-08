8 ноября, источник: Газета.Ру
В Москве злостный нарушитель на BMW врезался в машину ГИБДД, пытаясь скрыться
В Москве злостный нарушитель на BMW столкнулся с машиной ГИБДД, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает «МВД Медиа».
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На улице Большой Пироговской сотрудники ГИБДД заметили кроссовер BMW, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Нарушитель не стал останавливаться по требованию гаишников и попытался скрыться. В Абрикосовом переулке его машину заблокировали патрульными автомобилями. Водитель BMW столкнулся с машиной ГИБДД, после чего его задержали.
В результате аварии пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения.
Нарушителя доставили в отдел полиции и составили на него ряд административных протоколов. Выяснилось, что всего за 2023 год задержанный 168 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.