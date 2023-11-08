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8 ноября, источник: Комсомольская правда

Появились фото столкновения электрички и грузовика под Нижним Новгородом

Экстренные службы устраняют последствия аварии с участием электрички и грузовика в районе деревни Трестьяны.

Опубликованы фотографии смертельной аварии с участием электрички и грузовика, произошедшей в Нижегородской области 8 ноября. Около трех часов дня в районе деревни Трестьяны ехавшая из Заволжья электричка протаранила грузовик «Ниссан».

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение и попытался остановить электричку. Предотвратить аварию не удалось. В результате водитель грузовика скончался от полученных травм.

На кадрах, опубликованных региональным ГУ МЧС, видно, что грузовик и все его содержимое буквально раскидало по путям.

На месте происшествия возник пожар — горели обломки грузовика. Пожарные оперативно потушили возгорание.

— На месте работают 10 специалистов и две единицы техники МЧС России. К сожалению, погиб водитель машины, — добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время создан оперативный штаб по ликвидации последствий схода электрички. Пригородные поезда в сторону Заволжья временно будут следовать до станции Правдинск. Дальше пассажиров будут доставлять автобусами.

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