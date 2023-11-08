8 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Тирасполе женщину сбили на пешеходном переходе: Пострадавшая находится в реанимации
По факту ДТП проводится разбирательство.
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ДТП произошло 8 ноября в Тираспоте, на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Котовского. На зелёный переходила проезжую часть 43-летняя женщина. В это время 25-летняя девушка за рулём «Хонды» поворачивала налево и сбила пешехода, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Пострадавшую с тупой травмой живота и закрытыми переломами костей таза госпитализировали в реанимационное отделение РКБ.
Автомобиль помещён на охраняемую стоянку городского отдела ГАИ. По факту ДТП проводится разбирательство.