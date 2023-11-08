Насилие в школе: проверку начали в Павлодаре

Сигнал о случившемся поступил депутату городского маслихата. Автор сообщил, что школьник пострадал от учеников старших классов.
В городском отделе образования уточнили, что факт зарегистрировали 6 ноября.
Представители отдела, а также департамента по обеспечению качества образования, инспектор ювенальной полиции, секретарь комиссии по защите прав несовершеннолетних выехали в школу.
Полицейские начали проверку.
«За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее совершение умышленного деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, в отношении родителей возбуждено административное производство по статье 127 части 3 КоАП РК. Материалы направлены в суд. Кроме этого, за несообщение в полицию о данном факте в отношении администрации школы материал направлен в уполномоченный орган для привлечения по статье 127−1 КоАП РК», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Уполномоченный по правам ребёнка Павлодарской области Наталья Покидова взяла случай на личный контроль.