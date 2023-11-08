8 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Молдавские саперы обезвредили в октябре 19 взрывоопасных предметов
Саперы отчитались об обезвреживании опасных предметов за прошедший месяц.
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КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Саперы Национальной армии в октябре этого года провели 13 операций по разминированию, в ходе которых ликвидировали 19 взрывоопасных предметов и более 1000 патронов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Мероприятия по ликвидации проводились в Чимишлийском, Хынчештском, Ниспоренском, Криуленском, Унгенском, Дубоссарском, Штефанводском, Новоаненском районах и в Бельцах.
Наибольшее количество боеприпасов было обнаружено возле села Шерпены Новоаненского района. Там команда саперного батальона «Кодру» извлекла из земли пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм, один гранатомет калибра 82 мм и 1000 патронов.
В селе Злоц Чимишлийского района во время ремонтных работ в жилом доме были обнаружены два артиллерийских снаряда калибра 72 мм.
А в Бельцах саперы обезвредили 251 патрон калибра 7,62 мм. Взрывоопасные предметы были обнаружены местными жителями также во время строительных работ.
По данным Минобороны, с начала года военные саперы выполнили 143 операции по разминированию, в результате которых было уничтожено 966 взрывоопасных предметов различных типов и 12 509 патронов.