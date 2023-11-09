09:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Движение электричек в Балахнинском районе восстановлено после ДТП
Работы по ликвидации последствий аварии шли несколько часов.
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Движение электричек в Балахнинском районе восстановлено после ДТП около Правдинска, где днем 8 ноября поезд протаранил грузовую машину. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
— В 21:03 железнодорожники завершили работы по восстановлению движения на перегоне Заволжье — Правдинск Горьковской железной дороги, — говорится в сообщении.
Напомним, страшная авария произошла в среду около 15 часов на перегона Заволжье — Правдинск. Следовавшая в Нижний Новгород электричка протаранила грузовик «Ниссан» на нерегулируемом переезде, водитель машины погиб на месте. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.