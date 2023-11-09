10:34 (мск), источник: Янтарный край
В Балтийске после ДТП водитель такси свалился в канаву с водой
В Калининградской области спасатели в Балтийске вытащили автомобиль такси, вылетевший в кювет у Восточного форта.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Водитель не справился с управлением, а после ДТП при попытке выбраться из машины он свалился прямиком в канаву. Спасатели при помощи спинального щита вытащили водителя из воды и передали медикам. следом вытащили и автомобиль. На место происшествия прибыло 10 человек личного состава и 2 единицы спасательной техники. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.