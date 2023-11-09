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10:34 (мск), источник: Янтарный край

В Балтийске после ДТП водитель такси свалился в канаву с водой

В Калининградской области спасатели в Балтийске вытащили автомобиль такси, вылетевший в кювет у Восточного форта.

Водитель не справился с управлением, а после ДТП при попытке выбраться из машины он свалился прямиком в канаву. Спасатели при помощи спинального щита вытащили водителя из воды и передали медикам. следом вытащили и автомобиль. На место происшествия прибыло 10 человек личного состава и 2 единицы спасательной техники. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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