00:03 (мск), источник: ТАСС
В центре Москвы в ДТП пострадали три человека
На месте ЧП работают оперативные службы.
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МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Пострадали три человека, осматривает скорая», — сказал собеседник агентства. На месте также работают оперативные службы.
Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось о столкновении двух машин на Тверском путепроводе. В настоящий момент движение в районе ДТП затруднено.