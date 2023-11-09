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00:03 (мск), источник: ТАСС

В центре Москвы в ДТП пострадали три человека

На месте ЧП работают оперативные службы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Пострадали три человека, осматривает скорая», — сказал собеседник агентства. На месте также работают оперативные службы.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось о столкновении двух машин на Тверском путепроводе. В настоящий момент движение в районе ДТП затруднено.

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