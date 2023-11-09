00:37 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Женщину нашли мёртвой в собственной квартире в Павлодаре
Жительницу Павлодара без признаков жизни обнаружили спасатели в её квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение поступило из дома Катаева, 50. Женщина долгое время не открывала дверь. Спасатели в присутствии полицейских и родственников использовали выдвижную лестницу и попали в квартиру через окно кухни.
«Женщина сидела за столом без признаков жизни. Этот случай мы передали сотрудникам полиции», — рассказали в ДЧС Павлодарской области.
На место выезжали четыре сотрудника ДЧС, служба «102».