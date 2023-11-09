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00:35 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии при участии Израиля предотвратили теракт «Хезболлах»

Организация планировала нападение на еврейские объекты в южноамериканской стране, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Источник: AP 2023

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Израиля и Бразилии совместными усилиями предотвратили на бразильской территории теракт, готовившийся ливанской шиитской организацией «Хезболлах» против еврейских объектов. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от имени Ведомства разведки и специальных задач («Моссад») при министерстве главы правительства Израиля.

«Органы безопасности Бразилии вместе с “Моссадом”, его израильскими партнерами и другими международными органами безопасности предотвратили теракт в Бразилии, спланированный террористической организацией “Хезболлах”, которой руководит и которую финансирует иранский режим. Речь идет о широкой сети, действующей в разных странах мира», — говорится в сообщении.

«Моссад» выразил благодарность «силам безопасности Бразилии за арест террористической ячейки, которая действовала от имени “Хезболлах” и планировала совершить нападение на израильские и еврейские объекты в стране».

«На фоне войны в Газе против [палестинской радикальной организации] ХАМАС “Хезболлах” и иранский режим продолжают пытаться совершать атаки на израильские, еврейские и западные объекты по всему миру. “Моссад” работает и продолжит работать над предотвращением подобных попыток различными способами и там, где это необходимо», — указывается в сообщении.

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