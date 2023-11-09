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07:42 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

За сбор черемши осудили жительницу Риддера

За сбор дикого лука, который числится в списке редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, жительницу Риддера приговорили к году ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В суде Риддера рассмотрели дело в отношении местной жительницы, которая незаконно собрала почти тысячу единиц черемши. С рюкзаком, набитым листьями растения, женщину в мае текущего года задержали полицейские, передает YK-news.

«Женщина призналась, что для заготовки калбы специально ездила в лес в районе села Черемшанка. Всего у нее изъяли 984 растения. Ущерб, нанесенный ее действиями КГУ “Черемшанское лесное хозяйство”, составил 1 697 400 тенге», — пишет издание.

В суде дело рассмотрели по статье 339 Уголовного кодекса «Незаконная добыча, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов, а также растений, на которые введен запрет на пользование».

По решению судьи женщину признали виновной и приговорили к году ограничения свободы.

Черемша, или лук мелкосетчатый, находится в списке редких растений или растений, которые находятся под угрозой исчезновения.

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