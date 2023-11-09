Главное
Главные новости 9 ноября
08:36 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске СКР ответил на сообщение о похищении детей в Первомайке

В Новосибирске по соцсетям разошлось сообщения о мужчине, ворующем детей в Первомайском районе.

Местная жительница утверждала, что один мальчик уже похищен.

«На Первомайском районе ходит мужчина в черной куртке, с маленькой собачкой. Подходит к детям, предлагает конфеты и погладить собаку, при этом воруя их», — гласил пост сибирячки.

Однако в правоохранительных органах прокомментировали, что подобных инцидентов зарегистрировано не было. В СКР сказали, что заявлений о похищении детей не поступало. В ГУ МВД по региону проверяют опубликованную информацию.

К слову, в посте никаких подтверждений сказанному не приводилось. Поэтому, с учетом ответа силовиков, информация с большой вероятностью является фейком.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что при СК создадут спецотдел по борьбе с преступлениями мигрантов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алексей Чумаков выступил в Новосибирске: 20 атмосферных фото с концерта ...
Кандидаты на довыборах в горсовет Новосибирска срочно меняют ориентацию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта