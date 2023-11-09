08:36 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске СКР ответил на сообщение о похищении детей в Первомайке
В Новосибирске по соцсетям разошлось сообщения о мужчине, ворующем детей в Первомайском районе.
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Местная жительница утверждала, что один мальчик уже похищен.
«На Первомайском районе ходит мужчина в черной куртке, с маленькой собачкой. Подходит к детям, предлагает конфеты и погладить собаку, при этом воруя их», — гласил пост сибирячки.
Однако в правоохранительных органах прокомментировали, что подобных инцидентов зарегистрировано не было. В СКР сказали, что заявлений о похищении детей не поступало. В ГУ МВД по региону проверяют опубликованную информацию.
К слову, в посте никаких подтверждений сказанному не приводилось. Поэтому, с учетом ответа силовиков, информация с большой вероятностью является фейком.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что при СК создадут спецотдел по борьбе с преступлениями мигрантов.