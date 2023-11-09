07:58 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Лошади пали от неизвестной болезни в Павлодарской области
Больше полусотни лошадей пало в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Хабар 24».
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Три дня назад их обнаружили между селами Максимовка и Розовка. Специалисты сразу исключили опасные инфекционные заболевания, но для установления причины гибели скота взяли пробы на экспертизу. Её результаты будут готовы через несколько дней.
В первый день после сообщения о массовой гибели лошадей ветеринары нашли 27 трупов животных. У всех были раздуты животы. Признаков сибирской язвы специалисты не обнаружили. Специалисты предполагают, что скот погиб от пищевого отравления. Они сразу направили патологический материал на экспертизу.
Весь табун лошадей изолировали на животноводческой базе. Третий день ветеринары наблюдают за их состоянием, измеряют температуру у самых слабых. Многие из животных уже пошли на поправку. Ветеринары также предполагают, что лошади чем-то отравились. Недавно табун перегнали на списанные поля, где посеяли озимую рожь. Возможно, лошади ели подмерзшие и забродившие колоски.
Большую часть павших животных уже захоронили в степи. Как оказалось, специального скотомогильника в селе нет.
По данным ветслужбы, всё поголовье скота, в том числе и лошади, прошли все виды вакцинации против опасных инфекций. Ветеринары уверены, что очага заражения здесь нет, но на всякий случай в Максимовку приехала машина для сжигания трупов животных.
Эпидемиологическая ситуация в населённом пункте взята на контроль.