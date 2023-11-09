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07:58 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Лошади пали от неизвестной болезни в Павлодарской области

Больше полусотни лошадей пало в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Три дня назад их обнаружили между селами Максимовка и Розовка. Специалисты сразу исключили опасные инфекционные заболевания, но для установления причины гибели скота взяли пробы на экспертизу. Её результаты будут готовы через несколько дней.

В первый день после сообщения о массовой гибели лошадей ветеринары нашли 27 трупов животных. У всех были раздуты животы. Признаков сибирской язвы специалисты не обнаружили. Специалисты предполагают, что скот погиб от пищевого отравления. Они сразу направили патологический материал на экспертизу.

«Было видно, что у животных переполнен желудочно-кишечный тракт. Первое подозрение — отравление или интоксикация организма чем-то. У животных была шаткая походка», — рассказал главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Павлодарской области Рашид Нурбеков.

Весь табун лошадей изолировали на животноводческой базе. Третий день ветеринары наблюдают за их состоянием, измеряют температуру у самых слабых. Многие из животных уже пошли на поправку. Ветеринары также предполагают, что лошади чем-то отравились. Недавно табун перегнали на списанные поля, где посеяли озимую рожь. Возможно, лошади ели подмерзшие и забродившие колоски.

«Это в первый раз они попали на рожь и покушали. Будем ждать лабораторные исследования, а там уже будем знать, то есть скажут, отравились эти лошади или объелись», — уточнил работник животноводческой фермы Андрей Божок.

Большую часть павших животных уже захоронили в степи. Как оказалось, специального скотомогильника в селе нет.

«Мы точно не знаем, от чего умерли животные. Поэтому, чтобы обезопаситься сразу же вырыли траншею и сожгли все трупы. Яму засыпали землей и вот теперь охраняем», — рассказал ветеринарный фельдшер Амир Абылгазинов.

По данным ветслужбы, всё поголовье скота, в том числе и лошади, прошли все виды вакцинации против опасных инфекций. Ветеринары уверены, что очага заражения здесь нет, но на всякий случай в Максимовку приехала машина для сжигания трупов животных.

Эпидемиологическая ситуация в населённом пункте взята на контроль.

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